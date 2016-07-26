В СФУ стартовала приемная кампания: разбираемся в нововведениях

20 июня в Сибирском федеральном университете стартовала приемная кампания. Короткая памятка абитуриенту: в центральной библиотеке СФУ есть представители всех институтов. Можно выбрать 3 направления подготовки в любом из институтов (и не в одном, а разных). Но — всего три в одном университете. Вообще же по федеральному закону абитуриент может выбрать по 3 специальности в 5 университетах по всей стране (итого — 15).

Документы на очную бюджетную форму обучения те, кто поступает только по ЕГЭ, могут приносить до 26 июля. На творческие специальности (журналистика, архитектура) прием документов ведется только до 7 июля. Выпускники техникумов и иностранные граждане могут подавать документы до 10 июля. В военно-инженерный институт документы можно подавать до 18 июля.

С прошлого года в университете введено так называемое «согласие на зачисление». Его нужно написать до 2 августа, как и принести оригиналы документов. К 10 августа будут зачислены все поступившие на бюджет, 15 августа — на платную форму обучения.

Ответственный секретарь приемной комиссии СФУ Александр Усачев рассказал о новом приложении для абитуриентов: «В этом году СФУ впервые запускает мобильное приложение для абитуриентов. Чтобы школьникам было проще разобраться и найти самые важные документы, мы их собрали в одном месте. Еще одна особенность приложения — прогнозировать шансы на поступление. В режиме реального времени можно всегда увидеть свое положение в конкурсе, свои шансы на зачисление».

Средняя стоимость обучения на платной основе составляет около 140 тысяч в год. Максимальная стоимость 199 тысяч в год, минимальная — в районе 70. В этом году рост платы за обучение составил от 10 до 70% по разным специальностям, в этой связи в СФУ пошли на беспрецедентные меры по снижению стоимости обучения: университет будет компенсировать до половины стоимости обучения платникам. Единственное и самое важное условие — ребята должны сдать ЕГЭ не меньше чем на 180 баллов.

Поддерживают в СФУ и талантливых ребят, поступивших на бюджетные места: для ребят с высокими баллами ЕГЭ предусмотрены пятикратные стипендии, которые они будут получать в течение всего первого семестра. Такая стипендия может быть до 10 тысяч рублей в месяц. Кроме того, для всех абитуриентов, которые набирают больше 180 баллов по результатам ЕГЭ, в СФУ предусмотрена компенсация стоимости проезда в университет, вне зависимости от типа транспорта.

Если абитуриент немного не дотягивает по баллам, то дополнительные можно получить за всевозможные индивидуальные достижения: за зачет ГТО можно получить 1 балл, за аттестат с отличием можно сразу получить 10 баллов. За различные конкурсы не ниже регионального уровня также начисляются баллы. Последний шанс добрать баллов — экспресс-конкурс, который стартует 22 июня.

Материалы по теме СФУ тестирует мобильное приложение для абитуриентов

В этом году в университете будет около 6 тысяч мест, а всего планируется принять около 10 тысяч поступающих. «После того, как сдали документы, абитуриенту остается ждать. Если не проходишь, то видно сразу. Если точно проходишь — тоже видно сразу», — добавил Александр Усачев.