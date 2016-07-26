Видео опубликовано в группе «ЧП Лесосибирск». На кадрах видно, как медвежонок выходит на обочину дороги и обнюхивает упаковки от продуктов. Авторы видео подманивают зверя и предлагают дать ему сгущенку.

Пользователи социальной сети неодобрительно отзываются о действиях мужчин. «Кормят медведей, а потом сами удивляются, почему они выходят к дорогам/дачам/домам и нападают на людей», — написал один из участников группы.

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Автор видео указал, что зверя встретили на 66 километре Северо-Енисейской трассы. В полиции сообщили, что к ним заявлений не поступало.

Отметим, это не первый случай, когда дикие животные выходят к людям. Ранее жители Лесосибирска заметили в городской черте медведицу с медвежонком.