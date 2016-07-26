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На трассе Красноярск — Енисейск обнаружили медвежонка (видео)
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На трассе Красноярск — Енисейск обнаружили медвежонка (видео)

21 июня 14:38
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Видео опубликовано в группе «ЧП Лесосибирск». На кадрах видно, как медвежонок выходит на обочину дороги и обнюхивает упаковки от продуктов. Авторы видео подманивают зверя и предлагают дать ему сгущенку.

Медвежонок

Пользователи социальной сети неодобрительно отзываются о действиях мужчин. «Кормят медведей, а потом сами удивляются, почему они выходят к дорогам/дачам/домам и нападают на людей», — написал один из участников группы.

Медведь на трассе
vk.com/kolesolsib

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В Лесосибирске медведица с медвежонком вышла к людям

Автор видео указал, что зверя встретили на 66 километре Северо-Енисейской трассы. В полиции сообщили, что к ним заявлений не поступало.

Отметим, это не первый случай, когда дикие животные выходят к людям. Ранее жители Лесосибирска заметили в городской черте медведицу с медвежонком.

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