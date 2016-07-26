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Минобороны рассекретило воспоминания военачальников о начале ВОВ
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Минобороны рассекретило воспоминания военачальников о начале ВОВ

22 июня 14:29
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На сайте Министерства обороны РФ появился раздел, в котором опубликованы материалы из ранее засекреченных фондов Центрального архива ведомства.

Источник: сайт Министерства обороны РФ

Здесь содержаться более сотни страниц воспоминаний советских военачальников о первых днях Великой Отечественной войны, ходе развертывания войск Прибалтийского, Киевского и Белорусского особых военных округов по «Плану обороны государственной границы 1941 года», а также информация о готовности оборонительных рубежей СССР к войне.

«Особый интерес вызывают воспоминания заместителя начальника разведывательного отдела штаба Прибалтийского особого военного округа Кузьмы Деревянко, — говорят в министерстве, — в которых дана всесторонняя оценка качества обеспечения разведданными командования округа и фронта накануне войны».

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