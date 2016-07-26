Минобороны рассекретило воспоминания военачальников о начале ВОВ

На сайте Министерства обороны РФ появился раздел, в котором опубликованы материалы из ранее засекреченных фондов Центрального архива ведомства.

Здесь содержаться более сотни страниц воспоминаний советских военачальников о первых днях Великой Отечественной войны, ходе развертывания войск Прибалтийского, Киевского и Белорусского особых военных округов по «Плану обороны государственной границы 1941 года», а также информация о готовности оборонительных рубежей СССР к войне.