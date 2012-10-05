В Красноярске открылась выставка-коллекция знаменитого московского скульптора

В Красноярске открылась выставка «Своевременное искусство. Леонид Баранов, его друзья и герои», которая представляет коллекцию живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства знаменитого скульптора, заслуженного художника России Леонида Баранова (Москва).

Проект предлагает вместе с ретроспективой скульптур Леонида Баранова посмотреть на параллельные пути творчества близких ему мастеров — живописцев, графиков, скульпторов и мастеров декоративно-прикладного искусства, среди которых Зураб Церетели, Михаил Переславец, Александр Цигаль, Наталья Нестерова и многие другие.

Первая выставка состоялась три года назад, в Российской академии художеств, Красноярск стал двенадцатым по счету городом, принимающим экспозицию. Куратор выставки, сын скульптора, Петр Баранов рассказал:

«Выставка построена по тематике, здесь представлено три поколения художников. Леонид Баранов и семидесятники; их учителя; и поколение наоборот младше. Художники представлены двумя-пятью вещами, чтобы не только показать круг друзей, но и каждого автора. Через одну вещь сложно понять, а здесь можно составить понимание о каждом художнике».

Скульптор Леонид Баранов отметил: «Оказалось, что можно показать целое поколение, целое явление в нашем искусстве».

Леонид Баранов — выдающийся российский скульптор, мастер монументальной скульптуры, работающий в жанре исторического портрета. Член Союза художников России, действительный член Российской академии художеств, заслуженный художник России. Уже в начале 70-х годов получил известность со своими образами Ломоносова, Суворова, Пушкина, Гоголя, Екатерины II и Павла I. Многие искусствоведы причисляют его к «прижизненным классикам».

Творчество скульптора связано и с нашим городом: в конце 70-х годов Леонид Баранов создал серию скульптур для интерьера Красноярского государственного театра оперы и балета.

Напомним, скульптор, приехав в Красноярск, сделал портрет художника Валерьяна Сергина и подарил ее Красноярскому художественному музею.

Выставку можно увидеть до 23 июля в Красноярском художественном музее им. В.И. Сурикова (пр. Мира, 12).