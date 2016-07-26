«Пробивались сквозь грозу»: пострадавших туристов эвакуировали на вертолете (видео)

В краевое больнице рассказали как эвакуировали пострадавших во время урагана в Абанском районе.

Напомним, вечером в пятницу на Абанский район обрушился сильный ветер. Рядом с пос. Почет, на озере Плахино (Боровое) он повалил несколько деревьев, которые перекрыли проезд к месту отдыха и травмировали людей. Среди пострадавших 10-летняя девочка и женщина.

Сегодня в пресс-службе краевой клинической больницы рассказали, что добраться из-за грозы сразу к озеру не получилось — даже опытный пилот, владелец авиакомпании «АэроГео» Александр Мамаев, не решился в темноте пробиваться через грозовой фронт. Поэтому к озеру вертолет санавиации добрался лишь в три часа ночи.

Материалы по теме Ветер обрушил дерево на машину с женщиной и ребенком

«Отдыхающие рассказывали, что деревья ломались не столько от ветра, сколько от тонн воды, обрушившейся на берег. В результате, пострадала супружеская пара, пытавшаяся укрыться в автомобиле — на машину упало дерево. У жены сотрясение мозга, у мужа — ушиб грудной клетки. Но первым рейсом санавиация вывезла 10-летнюю девочку с очень тяжелой черепно-мозговой травмой: с бабушкой и дедушкой ребенок прятался в шатре, когда на него упала сосна. Ребенок госпитализирован в 20-ю клиническую больницу», — рассказали в пресс-службе. Взрослых доставили в краевую больницу. Сейчас жизни пациентов ничего не угрожает.

В пресс-службе рассказали, что в Абанский район заведующий отделения санавиации Константин Барышников улетел с выпускного своей дочери. «На обратном пути Барышникову позвонила дочь и сказала, что выпускной был самым счастливым днем ее жизни. На папу, который посреди праздника улетел спасать людей, девочка не в обиде — привыкла», — отметили в пресс-службе.

В обстоятельствах происшествия сейчас разбираются сотрудники ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю.