Самые известные роботы мира приехали в Красноярск

24 июня в ТРЦ «Июнь» открылась единственная интерактивная выставка технологий, где можно общаться и играть с роботами — «Робополис». Красноярцам представили достижения инженеров всего мира: из США, Канады, Великобритании, Южной Кореи, Японии, Франции, Австралии. Среди роботов есть и российские гуманоиды, похожие на настоящих людей: робо-девушка Kiki, которая проконсультирует по любому вопросу, R.Bot Валера — он самостоятельно передвигается по выставке и знакомится с посетителями, робот Василий — он отлично шутит и отвечает на шутки собеседника. На выставке представлен и робот Деревяка, который предсказывает будущее.

Также среди «жителей» «Робополиса» — знаменитые японские собачки-роботы Aibo, роботы из «Звездных войн» R2D2 и BB8, которыми посетители смогут управлять взмахом руки, знаменитый Валл-И и его подруга Ева, танцующие роботы, роботы-боксеры.

«Экспозиция дополнена пятью зонами виртуальной реальности, где каждый сможет прокатиться на американских горках, побывать на дне океана и даже поднять вертолет силой мысли. Мы подготовили для гостей Тесла-шоу, робобокс, робозоопарк и робофутбол, полеты на квадракоптерах, прибор для передвижения предметов силой мысли и еще много всего необычного», — рассказали организаторы.

Каждый час по экспозиции проходит бесплатная экскурсия, на которой экскурсовод в интересной и доступной форме расскажет о каждом роботе, его уникальных возможностях и применении в быту. Кроме того, на трех мастер-классах дети могут собрать костюм робота, порисовать 3D-ручками и сделать настоящую голограмму.

Выставка проходит при поддержке технопарка Сколково. Приобрести билеты можно здесь. «Робополис» будет работать до 6 августа. Режим работы: с 10:00 до 22:00 ежедневно, без выходных.

Фото предоставлены организаторами выставки "Робополис".