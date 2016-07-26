Жительница Ачинска отсудила за бракованную кухню вдвое больше ее стоимости

Мебельная фирма отдаст жительнице Ачинска 194 тыс. рублей за бракованную кухню, которая стоила вдвое дешевле, сообщила 27 июня пресс-секретарь Красноярского краевого суда Наталья Мишанина.

В апреле прошлого года жительница Ачинска заказала у фирмы «Сиб-Лайн» кухонный гарнитур по индивидуальному проекту и заплатила за него 67,2 тыс. рублей. Через 2 месяца, как и оговаривали в договоре, мебель привезли и женщина подписала документы о приемке. Однако кухонный гарнитур оказался некачественным — дверцы установили не правильно, а детали стали разбухать от влаги. Проведенная женщиной экспертиза подтвердила, что при изготовлении, сборке и монтаже гарнитура допустили много нарушений. Руководитель фирмы с выводами эксперта согласился, но деньги не вернул, поэтому женщина пошла в суд.

Ачинский городской суд встал на сторону заказчицы и решил, что ООО «Сиб-Лайн» должно выплатить ей 194,2 тыс. рублей — стоимость кухни, а также 55,6 тыс. рублей неустойки, 3 тыс. рублей компенсации морального вреда, 62,9 тыс. рублей штрафа (50 % от присужденной истице суммы), 4,5 тыс. рублей оплаты услуг эксперта и 1 тыс. рублей расходов по составлению искового заявления.

Попытка представителей мебельной компании оспорить это решение на основании того, что при приемке гарнитура женщина не высказала претензий в краевом суде провалилась. Доводы отклонили, так как эксперты не выявили признаков небрежной эксплуатации мебели.