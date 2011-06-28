Случайный прохожий спас девочку от насильника-педофила

В суд передали уголовное дело в отношении автомобилиста, пытавшегося изнасиловать знакомую девочку, сообщили 28 июня в ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю.

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Нападение на ребенка произошло в конце марта на Кузнецовском плато в Красноярске. Как выяснили следователи, 58-летний мужчина позвал знакомую 11-летнюю девочку прокатиться на машине, а затем попытался ее изнасиловать. Не позволил завершить умысел случайно оказавшийся рядом мужчина. Он же помог составить ориентировку на сбежавшего злоумышленника, благодаря чему его быстро задержали.

Следователи собрали достаточные доказательства вины красноярца в покушении на изнасилование ребенка (ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ). В ближайшее время суд начнет изучать уголовное дело, чтобы вынести по нему решение.