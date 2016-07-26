Дайджест Newslab.ru: С глаз долой!

В Красноярске снесут ветхие дома, чтобы их не увидели гости Универсиады. Соответствующее распоряжение 27 июня подписал глава города Эдхам Акбулатов. Самый масштабный снос пройдет на ул. Калинина и на ул. Свердловская.

Быки, обнажёнка и Коломбина: самые необычные фонтаны Красноярска. Визитная карточка Красноярска — пальмы и десятки фонтанов на городских улицах. Большие, маленькие, уникальные и не самые привлекательные — летом все они будут радовать глаз. Мы проехались по городу и выбрали для вас самые необычные и интересные фонтаны — давайте проверим, помните ли вы про них?

«Устроился на завод, чтобы заработать на кроссовки, а нашел дело жизни». Генеральный директор Богучанского алюминиевого завода Евгений Рапацевич — тот самый солдат, который не только мечтал, но и стал генералом. На производство он пришел после армии электролизником. И в первую же смену из-за отсутствия навыков «сжег» спецовку. Как рабочий вырос до генерального директора новейшего алюминиевого производства, Евгений Рапацевич рассказывает в новом выпуске «Спецов» — совместного проекта интернет-газеты Newslab.ru и компании РУСАЛ.

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