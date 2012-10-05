После ДТП пьяного водителя залило краской

В Советском районе Красноярска пьяный 28-летний водитель автомобиля Ford врезался в машину для нанесения дорожной разметки. Удар пришелся в то место, откуда распыляется краска. В итоге она оказалась на капоте и стекле иномарки.

ДТП произошло 1 июля в районе остановки «Бадалык». Водитель иномарки, двигаясь в направлении центра города, влетел в заднюю часть машины дорожников. Пользователи соцсетей заявили, что после удара «Форд» якобы загорелся. Но в ГИБДД информации о пожаре нет. Напыление на машине белого цвета, которое красноярцы приняли за пену из огнетушителя, оказалось краской для дорожной разметки.

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В ГИБДД Newslab.ru рассказали, что автомобилист ехал в машине один. Он был пьян — прибор показал 0,86 мг/л. Теперь ему грозит штраф в размере 30 тыс. рублей, лишение прав, а в дальнейшем — пересдача экзамена.

С его слов, он отвлекся и не заметил препятствие на дороге. При этом молодой мужчина не отрицал алкогольное опьянение и не проявлял агрессию.

В результате ДТП ни он, ни оператор разметочной машины компании «Бриз» не пострадали.