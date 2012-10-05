В центре Красноярска появится новая камера для слежки за водителями-нарушителями

На перекрестке улиц Ленина и Робеспьера в Красноярске появится камера видеофиксации нарушений ПДД. Об этом рассказал глава ГУ МВД края Александр Речицкий после жалобы одного из водителей.

Напомним, 1 июля в рамках акции Общественная приемная главный полицейский принимал горожан не в рабочем кабинете, а в палатке на посту ДПС «Бугач». За 2 часа к нему обратились 12 человек. Один из них предложил установить камеру видеофиксации на проблемном участке — на пересечении улиц Ленина и Робеспьера. В час пик там скапливается большое количество транспорта и нередко происходят аварии. Согласно плану ГИБДД, этот перекресток в ближайшее время должен быть оснащен системами видеофиксации.

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«Среди вопросов, поступивших к главе краевой полиции, преобладала тематика безопасности дорожного движения. Жителей волновали законность действий сотрудников ГИБДД, организация дорожного движения, состояние уличной сети, получение и обмен водительских прав, проблемы, связанные с переоборудованием транспортных средств», — рассказали в пресс-службе краевой полиции.

Добавим, на прием к другому высокопоставленному полицейскому — начальнику городского управления полиции Геннадию Березину — пришли представители патриотического мотоклуба «Ночные волки». Мотоциклисты рассказали о развитии клуба и выразили желание принимать участие в профилактических мероприятиях, которые проводят полицейские.