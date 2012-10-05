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В центре Красноярска появится новая камера для слежки за водителями-нарушителями
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В центре Красноярска появится новая камера для слежки за водителями-нарушителями

2 июля 13:14
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На перекрестке улиц Ленина и Робеспьера в Красноярске появится камера видеофиксации нарушений ПДД. Об этом рассказал глава ГУ МВД края Александр Речицкий после жалобы одного из водителей.

Напомним, 1 июля в рамках акции Общественная приемная главный полицейский принимал горожан не в рабочем кабинете, а в палатке на посту ДПС «Бугач». За 2 часа к нему обратились 12 человек. Один из них предложил установить камеру видеофиксации на проблемном участке — на пересечении улиц Ленина и Робеспьера. В час пик там скапливается большое количество транспорта и нередко происходят аварии. Согласно плану ГИБДД, этот перекресток в ближайшее время должен быть оснащен системами видеофиксации.

Мобильная приемная была оборудована в солдатской палатке.
Фото: 24.мвд.рф
Жителей волновали законность действий сотрудников ГИБДД, организация дорожного движения, получение и обмен водительских прав, а также другие вопросы.
Фото: 24.мвд.рф
Полицейские обещают продолжить работу с населением в таком формате.
Фото: 24.мвд.рф

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«Среди вопросов, поступивших к главе краевой полиции, преобладала тематика безопасности дорожного движения. Жителей волновали законность действий сотрудников ГИБДД, организация дорожного движения, состояние уличной сети, получение и обмен водительских прав, проблемы, связанные с переоборудованием транспортных средств», — рассказали в пресс-службе краевой полиции.

Добавим, на прием к другому высокопоставленному полицейскому — начальнику городского управления полиции Геннадию Березину — пришли представители патриотического мотоклуба «Ночные волки». Мотоциклисты рассказали о развитии клуба и выразили желание принимать участие в профилактических мероприятиях, которые проводят полицейские.

Речицкий Александр Георгиевич
Речицкий Александр Георгиевич
Начальник Главного управления МВД России по Красноярскому краю
Березин Геннадий Николаевич
Березин Геннадий Николаевич
Начальник Межмуниципального управления МВД России «Красноярское».

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