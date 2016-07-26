Организаторы полумарафона: погибший парень хотел преодолеть максимальную дистанцию

Организаторы красноярского полумарафона «Июльская жара», во время которого умер молодой парень, прокомментировали трагический случай. Напомним, инцидент произошел 2 июля — одному из участников стало плохо, он упал и почти сразу же умер. Это был первый случай за всю историю забегов — с 2013 года.

По официальным данным организаторов спортивного мероприятия, погибшему было 22 года, он уроженец Красноярска. У парня было разрешение от врачей: справка о состоянии здоровья с отметкой о допуске к дистанции. Это был его первый забег. Тем не менее он решил пробежать максимальную дистанцию. Умер бегун за считанные метры до финиша — он пробежал 21 км из положенных 21,1. Напомним, участники сами определяли протяженность своего забега по силам: от основного маршрута в 21,1 км до марафонского «пробника» для начинающих длиной 5 км и детской дистанции в 1 км.

«На 21 километре дистанции молодой человек упал и скончался на месте. Скорая помощь была рядом, но спасти его уже не удалось. Причина смерти будет известна после медицинской экспертизы. Вы знаете, что участники перед получением стартового номера предоставляют справки о состоянии здоровья с отметкой о допуске к полумарафонской дистанции. У этого спортсмена справка, конечно же, была и соответствовала всем требованиям», — говорится в официальном сообщении организаторов.

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Они также заверили, что помогают родным умершего.

Правоохранительные органы пока никак не отреагировали на произошедшее. В ГСУ СК по краю Newslab.ru сообщили, что материалы проверки по данному факту находятся в полиции. А там ждут заключения от медиков о точной причине смерти молодого спортсмена.