Умерший во время забега красноярец был вегетарианцем

Скончавшийся 2 июля 22-летний участник марафона «Июльская жара» практиковал вегетарианство и сыроедение. На своей странице в социальной сети парень делился опытом по такому питанию и хвастался хорошим самочувствием.

Судя по информации из соцсети, он готовился к забегу в 21,1 км, который был у него первым. 14 июня он сообщил, что поставил новый личный рекорд по расстоянию — 11,31 км.

Также молодой человек увлекался танцами и последние 1,5 года «совершенствовался в питании». Продвигая идеи вегетарианства и сыроедения (употребление только сырой растительной пищи), он не скрывал, что получил не только положительный опыт, но и очень негативный: усталость, потеря 10 кг веса за 1,5 месяца.

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Изучив вопрос питания, он сначала совершил резкий переход на сыроедение. Его состояние ухудшилось, он продержался около месяца, но потом остановился на вегетарианстве. С августа прошлого года он снова перешел на сыроедение.

С его слов, при таком питании он чувствовал себя хорошо и не испытывал даже легких недомоганий. «У меня отличное самочувствие, хороший сон. Энергии стало больше. И вообще плюсов намного больше», — рассказывал он в середине марта этого года. Это подтверждается и разрешением от врачей. Со слов организаторов, у парня была справка о состоянии здоровья с отметкой о допуске к сложной дистанции.