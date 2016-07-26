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Красноярцев экстренно предупредили об очень сильных ливнях с градом
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Красноярцев экстренно предупредили об очень сильных ливнях с градом

2 июля 18:46
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ГУ МЧС по Красноярскому краю объявило экстренное предупреждение об ухудшении погоды. Согласно данным спасателей, 3 июля в крае и его столице ожидается шквалистое усиление западного ветра до 15-18 м/с, а местами — до 25 м/с.

На официальном портале оперативной обстановки и прогнозах ЧС также сообщается, что в понедельник в центральных и южных районах Красноярского края местами ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы и крупный град.

Вот такой град выпал 22 июня в соседней Хакасии.
Фото: m.vk.com/achinskavto
Он побил машины и палатки отдыхающих в тот день на озере в Ширинском районе республики.
Фото: m.vk.com/achinskavto

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В столице края — Красноярске — дождь пройдет сегодня вечером и ночью. В понедельник в городе будет облачно с прояснениями, воздух прогреется до 16.. 20 °C.

По данным Гидрометцентра России, такое штормовое предупреждение действует в Красноярском крае с 30 июня по 3 июля включительно.

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