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Качественный бензин нашли всего на четырех АЗС Красноярска: публикуем адреса
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Качественный бензин нашли всего на четырех АЗС Красноярска: публикуем адреса

27 июня 12:19
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В Красноярске продолжаются тотальные проверки топлива на АЗС. Чиновники краевого министерства промышленности, энергетики и торговли и активисты Федерации автовладельцев России проверили бензин самой популярной марки АИ-92 и дизельное топливо ещё на 4 заправках города.

Адреса заправок, на которых не обнаружено нарушений:

— «Лация» на ул. Рокоссовского, 3;

— «Газпромнефть-Красноярск» на ул. Краснодарской, 44г;

— «КНП» на Енисейском тракте, 10;

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— «25 часов» на пр. Металлургов, 3г (здесь был проверен бензин марки АИ-92 и АИ-95).

Напомним, тотальные проверки бензина проводятся по поручению губернатора Красноярского края Виктора Толоконского. В планах проверить ещё около 30 заправок, качество топлива на которых ранее вызывало подозрение. Результаты исследований опубликованы на сайте ФАР.

Толоконский Виктор Александрович
Толоконский Виктор Александрович
Губернатор Красноярского края

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