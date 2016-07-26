Под Бородино пенсионерка на Mazda разбила две машины, один человек погиб

Тройное ДТП, в котором погиб водитель одной из машин, произошло вчера днем на трассе М-53 в Бородинском районе. Автоледи на Mazda 6 выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем ВАЗ-2112. После этого ВАЗ отлетел в следовавшую за иномаркой Mazda Demio, которая съехала в кювет и перевернулась.

«Женщина на Mazda пошла на обгон. Водитель ВАЗа попытался уйти на обочину и она туда же. У них столкновение лоб в лоб и ВАЗ отлетает в меня. Меня разворачивает, уносит в кювет и на бок машина встаёт. На мой вопрос куда она выехала, когда там ехала целая вереница машин, она сказала, что его не увидела», — пояснила в комментариях под фотографиями аварии женщина, представившаяся водителем Mazda Demio.

В ДТП погиб 56-летний водитель ВАЗа — он скончался в больнице. Сама 61-летняя виновница аварии не пострадала. По данным ГИБДД, за этот год женщину уже несколько раз привлекали к административной ответственности за превышение скорости. Сейчас дорожные полицейские разбираются в обстоятельствах происшествия.