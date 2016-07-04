Более 450 павильонов и ларьков Красноярска переедут на новое место

Владельцы красноярских павильонов и ларьков готовятся к переезду. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, в связи с масштабным дорожным ремонтом и благоустройством прилегающей территории 453 торговых павильона у дороги переедут на другие точки. Перемещение торговых объектов запланировано на июль.

Напомним, что с апреля предприниматели начали получать уведомления о переезде и варианты компенсационных мест. Сейчас они должны выбрать новую точку размещения павильона и организовать переезд.

Чтобы переехать, владельцы торговых объектов должны обратиться в департамент социально-экономического развития мэрии с заявлением о предоставлении компенсационного места в срок, установленный уведомлением. Предприниматели могут выбрать предложенное место либо назвать свой вариант.

«Если до середины июля предприниматели не примут решение о переезде, их право на размещение торгового павильона в черте города будет утрачено. Сегодня в районных администрациях работают консультанты, готовые прояснить вопросы переезда и подобрать новые места в индивидуальном порядке», — подчеркнули в мэрии.

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Известно, что в настоящий момент уже согласовано 63 компенсационных места, достигнуты договоренности с ресурсоснабжающими организациями — на новых местах предпринимателям окажут содействие в подключении павильонов к сетям.

​После проведённого дорожного ремонта на прилегающей территории вместо павильонов появятся новые места благоустройства, пешеходные зоны и парковочные карманы.

Сегодня в Красноярске работает 3 560 временных сооружений, из них 1 994 павильона и 1 566 киосков. Переезд коснется лишь 13 % павильонов.