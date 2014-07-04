Мэром Канска занялись следователи

Против мэра Канска Надежды Качан возбудили уголовное дело по ч.1.1. ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба). Об этом сообщили в ГСУ Следственного комитета России по Красноярскому краю.

Как поясняют следователи, глава Канска, будучи достоверно осведомленной относительно расположения в Северо-Западном промрайоне города значительного количества свалок с отходами лесопиления, не предприняла необходимых действий по их устранению и предупреждению возможного возгорания этих отходов.

«К тому же, Качан проигнорировала несколько решений городского суда и предписаний надзорных органов, связанных с ликвидацией свалок», — добавляют в следкоме.

Результатом этого бездействия мэра стал пожар, вспыхнувший 7 мая этого года. Распространившись на несколько производственных территорий, он нанес ущерб свыше 67 млн рублей. Позже, 24 мая, Канск снова вспыхнул. В этот раз в огне сгорело более 120 домов. Пострадало свыше600 человек.

Власти города не стали спешить помогать пострадавшим. Об этом говорили участники митинга, который прошел в Канске пару недель назад. Собранные тогда более 1200 подписей под письмом председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину сегодня были переданы в краевое управление следкома.

«Две недели мы ждали, думали, что власть одумается и начнет действовать, — рассказывает представитель инициативной группы погорельцев Анастасия Шатылкина, — но ничего так и не было сделано».

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