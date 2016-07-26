Красноярцев привела в восторг огромная фотография землячки в центре Лондона

Снимок жительницы Красноярска — фотографа и модели Марии Ждановой — нечаянно обнаружили в центре Лондона. Находку во время путешествия сделал красноярский журналист Илья Сураев.

На фотографию девушки во всю стену он наткнулся в лондонском районе Сохо (торгово-развлекательный квартал в центральной части лондонского Вест-энда). На фото жительница Красноярска в красном платье рекламирует издательский дом. «Этот баннер — это Hearst magazines, издательство, которое выпускает Esquire, Harper’s bazar и Cosmopolitan! Ох, фэшон, как же ты близко», — прокомментировала снимок сама Мария Жданова.

Твоё лицо, когда идёшь по лондонскому Сохо и тут @masha_johnson на всю стену! Жданова!!! Богиня! #хэппиинглиштур #машаэтоты? #шокирующиевстречи Публикация от Илья Сураев (@suraevsuraev) Июл 3 2017 в 6:05 PDT

Обсуждая фото, красноярцы восхитились им и моделью. Некоторые из них даже заявили, что фото в столице Великобритании — мечта миллионов девочек.

Отметим, автором снимка является Василина Попова. Другое ее фото в 2015 году прославило еще одну жительницу Красноярска — снимок 22-летней модели показали на презентации от Apple.