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Красноярцев привела в восторг огромная фотография землячки в центре Лондона
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Красноярцев привела в восторг огромная фотография землячки в центре Лондона

4 июля 17:03
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Снимок жительницы Красноярска — фотографа и модели Марии Ждановой — нечаянно обнаружили в центре Лондона. Находку во время путешествия сделал красноярский журналист Илья Сураев.

На фотографию девушки во всю стену он наткнулся в лондонском районе Сохо (торгово-развлекательный квартал в центральной части лондонского Вест-энда). На фото жительница Красноярска в красном платье рекламирует издательский дом. «Этот баннер — это Hearst magazines, издательство, которое выпускает Esquire, Harper’s bazar и Cosmopolitan! Ох, фэшон, как же ты близко», — прокомментировала снимок сама Мария Жданова.

Обсуждая фото, красноярцы восхитились им и моделью. Некоторые из них даже заявили, что фото в столице Великобритании — мечта миллионов девочек.

Отметим, автором снимка является Василина Попова. Другое ее фото в 2015 году прославило еще одну жительницу Красноярска — снимок 22-летней модели показали на презентации от Apple.

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