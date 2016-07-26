В Красноярске после ремонта теплосетей восстанавливают благоустройство

Сибирская генерирующая компания закрыла 70 ордеров по благоустройству территорий после проведения текущих и капитальных ремонтов на тепловых сетях Красноярска.

На сегодняшний день восстановлено нарушенное благоустройство на 73 участках, при этом уложено 3 781 кв. м асфальтового покрытия, 613 погонных метров бордюрного камня и 6 193 кв. м газона.

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Восстановительные работы проводятся, в том числе, и после поздних ремонтов прошлого года. Как пояснили в компании, погодные условия в октябре-ноябре не позволяют восстановить прежнее состояние территорий, поэтому специалисты Красноярской теплотранспортной компании (КТТК, входит в энергохолдинг СГК) совместно с подрядными организациями сначала проводят «черновое благоустройство», а уже в летний период восстанавливают их прежний вид.

Мероприятия по благоустройству компания проводит по согласованному с администрацией Красноярска графику. Ее представители входят и в состав комиссии, которая принимает объекты после завершения работ.