В Красноярске после ремонта теплосетей восстанавливают благоустройство

Сибирская генерирующая компания закрыла 70 ордеров по благоустройству территорий после проведения текущих и капитальных ремонтов на тепловых сетях Красноярска.
На сегодняшний день восстановлено нарушенное благоустройство на 73 участках, при этом уложено 3 781 кв. м асфальтового покрытия, 613 погонных метров бордюрного камня и 6 193 кв. м газона.
Восстановительные работы проводятся, в том числе, и после поздних ремонтов прошлого года. Как пояснили в компании, погодные условия в октябре-ноябре не позволяют восстановить прежнее состояние территорий, поэтому специалисты Красноярской теплотранспортной компании (КТТК, входит в энергохолдинг СГК) совместно с подрядными организациями сначала проводят «черновое благоустройство», а уже в летний период восстанавливают их прежний вид.
Мероприятия по благоустройству компания проводит по согласованному с администрацией Красноярска графику. Ее представители входят и в состав комиссии, которая принимает объекты после завершения работ.
«Работы по благоустройству и ремонтная кампания КТТК в 2017 году увязаны с планами по ремонтам улично-дорожной сети Красноярска. Например, компания вне очереди восстановила дорожное покрытие на улице Урицкого, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов при движении по центральным улицам города. Внеочередной этап благоустройства связан с ремонтом Коммунального моста и капремонтом теплотрассы на улице Дубровинского», — рассказывает директор КТТК Сергей Иванов.