«Сибиряк» затягивает строительство съезда с моста через Енисей на правобережье

В Красноярске на непонятный срок затягивается подписание контракта на строительство съезда с четвертого моста через Енисей в микрорайон «Тихие зори».

Аукцион с начальной стоимость в 330,74 млн рублей объявили 1 июня. Соответствующая документация опубликована на сайте Госзакупок. Дорога длиной 2,2 км должна появится до 1 сентября 2018 года. Заявки на участие в аукционе подали лишь две фирмы. 3 июля победителем признали ООО «ПК ДСУ», которая готова построить развязку за 320,8 млн рублей. Второй участник, ООО «УСК «Сибиряк» планировал взять за свою работу на 2 млн рублей больше.

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Заключение государственного контракта пока откладывается, так как УСК «Сибиряк» недоволен результатами аукциона и подал жалобу в Управление Федеральной антимонопольной службы.

Участник торгов считает, что его соперников допустили незаконно, так как их заявка не соответствует требованиям. На сколько затянется спор и повлияет ли это на сроки строительства объекта пока не известно.