В Советский район возвращается горячая вода

Гидравлические испытания, проводимые Красноярской теплотранспортной компанией (КТТК, входит в структуру СГК) в Советском районе и микрорайоне «Покровский», завершаются.

До 13 июля включительно специалистам предстоит устранить выявленные повреждения на сетях. В часть домов по улицам Авиаторов, Алексеева и Молокова горячая вода вернется раньше запланированного срока. С утра 6 июля началось заполнение тепломагистрали водой и постановка теплосетей на циркуляцию.

На сегодняшний день, в результате опрессовки сетей по контуру Красноярской ТЭЦ-3 было выявлено 24 повреждения на сетях. По сравнению с результатами гидравлических испытаний прошлого года их количество незначительно увеличилось. В 2016 году было выявлено 20 технологических нарушений теплосети. Специалисты КТТК оперативно локализовали выявленные повреждения, приступили к выполнению текущего ремонта и замене изношенных элементов теплосетевого оборудования.

Введенная в работу реверсивная теплотрасса в теле Октябрьского моста позволила подключить часть потребителей Советского района гораздо раньше запланированного срока возобновления подачи горячей воды.

«КТТК продолжает модернизацию теплового хозяйства Красноярска: в последние годы были построены новые сети, насосные станции, контрольно-регулировочные пункты — получилось небольшое теплотранспортное кольцо-система резервирования двух ТЭЦ, которое позволяет сократить сроки отключений горячего водоснабжения. Введенная в работу реверсивная теплотрасса демонстрирует отличный результат — у части потребителей Советского района горячая вода будет подана уже сегодня, а полностью вернуть горячую воду жителям мы планируем к началу следующей недели», — рассказывает директор КТТК Сергей Иванов.

Сегодня горячая вода появится в домах по адресам:

ул. Молокова, 1А, 1Г, 1Д, 1К, 8, 10, 12, 14, 16;

ул. Алексеева, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33;

ул. Авиаторов, 38, 40, 42, 44, 50, 50Д, 54.

В адрес жилищных организаций направлены сообщения с указанием открыть запорную арматуру на контур горячего водоснабжения.

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Мероприятия являются важным этапом по подготовке теплосетевого комплекса к отопительному сезону, отмечают в компании. В процессе выявляются аварийно-опасные участки теплотрасс и производится их замена, что снизит вероятность возникновения порывов на тепловых сетях в осенне-зимний период.

С 24 июля гидравлические испытания с одновременным плановым ремонтом текущего оборудования теплоэлектроцентрали пройдут по контуру сетей от Красноярской ТЭЦ-1. Специалистам КТТК удалось сократить число и срок отключений горячей воды. Впервые в 2017 году у потребителей Ленинского, Кировского, части Свердловского районов краевого центра и части поселка Березовка будет одно отключение длительностью 11 суток. В предыдущие годы жители районов в течение лета дважды оставались без горячей воды, а общая продолжительность отключения составляла 16 суток.