«Ростелеком» обеспечит «МИРу Сибири» доступ в цифровое пространство

Компания выступила техническим партнером международного фестиваля этнической музыки и ремесел «Мир Сибири» в Шушенском, предоставив высокоскоростной интернет.

«Ростелеком» в течение трех дней будет обеспечивать онлайн-эфир с площадок одного из крупнейших российских этнофестивалей. Для этого специалисты компании организовали прямой оптический канал пропускной способностью 100 Мбит/с с возможностью расширения до 1 Гбит/с, гарантирующий максимальную стабильность и качество видеотрансляции.

Благодаря возможностям сети федерального оператора интернет-пользователи в любом уголке Земли смогут приобщиться к уникальной атмосфере «Мира Сибири». В режиме реального времени они увидят выступления звезд российской и мировой этномузыки на официальном сайте фестиваля — www.festmir.ru.

Чтобы участники культурной программы, представители оргкомитета и медийного сообщества со всего мира, собравшиеся в эти дни в Шушенском, смогли оперативно делиться информацией с места событий (в том числе, фото- и видеоконтентом), «Ростелеком» организовал высокоскоростной оптический интернет-доступ в помещении штаба и пресс-центре «Мира Сибири» на центральном стадионе поселка.

«Современные культурные события становятся все более „цифровыми“, завоевывая пространство Всемирной сети, — отметил директор Красноярского филиала ПАО „Ростелеком“ Владимир Кубарев. — Это естественно для информационного общества, и мы стремимся поддерживать телекоммуникационную составляющую социально значимых проектов региона. Мы гордимся тем, что помогаем уникальной энергетике „Мира Сибири“ охватить огромную интернет-аудиторию».

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Фестиваль «Мир Сибири», который официально стартует завтра в поселке Шушенское, в 2017 году состоится уже в 14 раз. Ежегодно это событие, ставшее культурной «визитной карточкой» Красноярского края, собирает до 35 тысяч участников и гостей, как из регионов России, так и из стран Европы, Азии, Африки, Америки и Австралии. В этом году в музыкальной и танцевальной программе примут участие более 200 музыкантов из регионов России, а также Монголии, Мексики, Ганы и Танзании.

Центральным событием фестиваля является конкурсная программа на присуждение этномузыкальной премии «МИРА» и мастеровой премии «МИРА». В течение трех вечеров гостей фестиваля будут радовать своим творчеством звезды российской и мировой этномузыки. Зрители в дни проведения фестиваля смогут поучаствовать в мастер-классах и лекциях, посетить этнокинотеатр.

«Уже сегодня фестиваль начинает свою культурную программу, — рассказывает исполнительный директор фестиваля „Мир Сибири“ Анжела Сумакова. — Завтрашнее официальное открытие нашего масштабного праздника обещает новые открытия и сюрпризы, оценить которые по достоинству смогут все желающие благодаря интернет-трансляции и возможностям для оперативной работы журналистов. Следите за расписанием трансляций на сайте фестиваля».

Более подробно о программе фестиваля по ссылке.