На правом берегу Красноярска 20-летний водитель сбил пешехода (видео)

Накануне в Красноярске на улице Грунтовая в районе дома № 21 двадцатилетний водитель сбил пешехода, перебегавшего дорогу в неположенном месте. Инцидент зафиксировала камера уличного видеонаблюдения, позже запись появилась в социальной сети.

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На кадрах видно, что в том месте, где пострадавший пытался перебежать дорогу, нет пешеходного перехода и светофора.

В ГИБДД рассказали, что в результате ДТП 48-летний пешеход был госпитализирован с тяжелыми травмами, и что водитель в момент аварии был трезв, а состояние пешехода не уточнили. Ведется расследование.