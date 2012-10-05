«Красный и две сплошные»: полиция разбирается с нарушениями водителя автобуса (видео)

Автобус объехал затор по «осевой» и пересек перекресток ул. Профсоюзов и ул. Бограда на запрещающий сигнал светофора. Такое нарушение записал 6 июля вечером красноярский автомобилист и выложил в социальные сети.

Перед светофором, на котором уже зажегся красный сигнал, автобус 37 маршрута выехал через двойную сплошную на полосу встречного движения, объехал стоящие автомобили, а затем повернул на улицу Профсоюзов. Видео уже передали в ГИБДД.

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В пресс-службе дорожной полиции рассказали, что проверка уже идет. В ближайшее время сотрудники выяснят кто был за рулем автобуса и привлекут его к административной ответственности.

В департаменте транспорта получить комментарий не удалось. На муниципальном предприятии КПАТП № 7, которое по данным администрации города обслуживает этот маршрут, о нарушении водителя узнали лишь от корреспондента Newslab.ru и пообещали также провести проверку.