Полицейские объяснили жестокое задержание непослушного водителя в Красноярске (видео)

Интернет-пользователи активно обсуждают задержание водителя «Жигулей» на улице Карла Маркса в Красноярске. Инцидент произошел минувшей ночью. Конфликт водителя и полицейских на видео сняли очевидцы, позже запись попала в сеть. Водитель предложил красноярцам высказаться о правомерности действий полицейских, которые задерживали его.

«Меня начали останавливать, я не увидел этот момент и продолжал движение, остановился, где была первая возможность», — рассказал водитель ВАЗ-21074. Судя по видео, после этого двое сотрудников ДПС предложили ему выйти из машины, но он отказался. Тогда они силой вытащили его из транспортного средства и применили спецсредство — наручники. Он в это время проявлял агрессию и ругался на них матом.

В пресс-службе ГИБДД Newslab.ru рассказали, что автомобилем управлял 23-летний парень. Он не подчинился требованию стражей порядка об остановке. Однако в пресс-службе не уточнили, из-за чего водитель попал в поле зрения полиции.

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За неповиновение сотрудникам ДПС парня ждет административный штраф в размере от 500 до 1 тысячи рублей или до 15 суток ареста. Известно, что у него не было полиса ОСАГО. После задержания автомобилиста отправили на медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Его результаты пока неизвестны.

Водитель, очевидцы инцидента и некоторые интернет-пользователи считают, что инспекторы ДПС превысили полномочия во время задержания. Но руководители полицейских не нашли в их действиях нарушений. Другие пользователи соцсетей предположили, что водитель сам спровоцировал конфликт перед тем, как началась видеосъемка задержания.