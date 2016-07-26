Парень заманил девочек конфетами и надругался: суд вынес строжайший приговор

Вступил в силу приговор 28-летнему жителю Красноярского края, который совершил три преступления против половой неприкосновенности малолетних. Суд приговорил его к 13 годам колонии, но и после освобождения его ждет ряд ограничений.

Как рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры, инцидент произошел в Северо-Енисейске 27 августа 2016 года — в лесу недалеко от жилого дома. 28-летний мужчина увидел трех играющих девочек 2007-2009 годов рождения и предложил им конфеты, чтобы привлечь внимание. Затем он применил к детям физическую силу и совершил иные действия сексуального характера. Известно, что педофил был пьян. По данным прокуратуры, на момент совершения преступления он нигде не работал и не был судим.

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Свою вину он признал лишь частично — отрицал применение насилия в отношении малолетних. Районный суд приговорил его к 13 годам лишения свободы и последующему ограничению свободы сроком на 1,5 года (ряд обязанностей и запретов, которые исполняются без изоляции осужденного от общества — не уходить из дома в определенное время суток, не посещать массовые мероприятия и т.п.)

Прокурор посчитал приговор мягким и обжаловал его. Тогда Красноярский краевой суд добавил к основному наказанию мужчины дополнительное — на 5,5 лет запретил ему занимать должности, связанные с обслуживанием или охраной детских учреждений, так как ранее он работал сторожем детского сада. «В остальной части приговор оставлен без изменения, апелляционная жалоба адвоката осужденного о смягчении наказания — без удовлетворения», — пояснили в прокуратуре.