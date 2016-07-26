На общественные обсуждения будущих скверов и парков пришли более 100 красноярцев

В Красноярске состоялись общественные обсуждения проектов благоустройства городских пространств, сообщили в пресс-службе городской администрации.

В актовый зал департамента городского хозяйства пришли больше сотни горожан. Принять участие в общественных обсуждениях выразили желание люди разных возрастов. Все они прочитали приглашение на сайте администрации города или услышали информацию в городских СМИ.

Вниманию красноярцев представили эскизы будущих скверов и зеленых уголков, которые планируется обустроить в городе. Про каждый проект в ходе слушаний подробно рассказали специалисты.

Проекты разработаны учеными из института архитектуры и дизайна Сибирского Федерального университета. Каждый из эскизов уже был выставлен на общественное обсуждение. Оно прошло на официальной сайте администрации города. Тогда горожане высказали более 400 мнений и предложений. Все они были учтены.

«В этом году в Красноярске идет большой дорожный ремонт. Однако к любой ремонтной кампании в городе теперь подходят комплексно. Каждая улица рассматривается как элемент городской среды, поэтому она должна приобрести единый облик, претерпеть качественные изменения, стать более удобной как для водителей, так и для пешеходов. Поэтому после ремонта дорожного полотна на многих объектах появится и благоустройство — озеленение, уличная мебель и другие элементы городского комфорта. Представленные проекты — часть этой работы», — рассказали в пресс-службе мэрии.

После очного обсуждения участники могли получить специальную форму, заполнить ее и опустить в ящик для голосования. Таким образом, они выразили поддержку тому или иному проекту.

Возможность поддержать благоустройство есть и у тех, кто не смог прийти на очное обсуждение. В каждом из районов города будут установлены специальные ящики для голосования. Красноярцы могут ознакомиться с проектами, размещенными на официальном сайте администрации города, скачать форму для голосования и опустить ее в такой ящик.

Поддержать проекты можно также и в заочной форме. Бланк нужно просто отправить по электронной почте по адресу mikhaylovam@admkrsk.ru. Прием заявок завершится 14 июля.

Проекты, которые получат наибольшую поддержку реализуют уже в этом году. В конце лета будут объявлены торги на поиск подрядчиков по выполнению работ. До 30 октября в городе должны появиться новые общественные пространства.

Результаты очного общественного обсуждения станут известны в ближайший понедельник. Итоговый список проектов, которые реализуют в текущем году, объявят в июле.