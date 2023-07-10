На опасном изгибе дороги BMW развернулся в воздухе и потерял колеса (видео)

На перекрестке улицы Мичурина и переулка Тихого в Красноярске иномарка на мокром асфальте подлетела в воздухе и разбила светофор. ДТП произошло 8 июля после дождя.

На кадрах с уличной камеры наблюдения видно, как водитель BMW 5 серии ехал в среднем ряду и потерял управление на опасном изгибе мокрой дороги. Машину занесло, она ударилась о светофорный столб на бордюре, развернулась в воздухе и осталась без колес. В результате ДТП другие машины и люди не пострадали.

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Интернет-пользователи предположили, что причиной ДТП стало аквапланирование — потеря контакта между колесами и мокрой дорогой. «Хорошо, что пешеходов не было», — порадовались красноярцы, вспомнив другие ДТП на этом участке дороги. Они даже назвали его «проклятым» и «мистическим».

«На этом повороте уже не одна машина разбилась, надо там лежачего полицейского сделать», — опрометчиво предложил интернет-пользователь.