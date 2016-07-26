>
>
В Железногорске водитель на «Ладе» насквозь пробил бетонный забор
Новости
/
Происшествия
,
В Красноярском крае

В Железногорске водитель на «Ладе» насквозь пробил бетонный забор

11 июля 11:55
4

В Железногорске молодой автомобилист пробил дыру в бетонном заборе парковки. Авария произошла накануне ночью.

Молодой водитель не справился с управлением
Фото: vk.com/ghest_krsk24
Водитель и пассажирки серьезно не пострадали
Фото: vk.com/ghest_krsk24

19-летний водитель на «Ладе Ларгус» двигался по территории парковки.

Материалы по теме
На правом берегу Красноярска 20-летний водитель сбил пешехода (видео)

По предварительной версии, он не справился с управлением и въехал в бетонный забор.

В ГИБДД рассказали, что водитель был трезв и в аварии не пострадал. Вместе с молодым человеком в автомобиле находились две девушки 19 и 22 лет, они получили незначительные травмы. Помощь пассажиркам оказали на месте.

Ссылки по теме:
Рекомендуем почитать