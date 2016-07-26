В Железногорске водитель на «Ладе» насквозь пробил бетонный забор

В Железногорске молодой автомобилист пробил дыру в бетонном заборе парковки. Авария произошла накануне ночью.
19-летний водитель на «Ладе Ларгус» двигался по территории парковки.
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По предварительной версии, он не справился с управлением и въехал в бетонный забор.
В ГИБДД рассказали, что водитель был трезв и в аварии не пострадал. Вместе с молодым человеком в автомобиле находились две девушки 19 и 22 лет, они получили незначительные травмы. Помощь пассажиркам оказали на месте.
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