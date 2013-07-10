«Выпил 3 стопки водки и поехал»: в Красноярске поймали более 50 пьяных водителей (видео)

На выходных в Красноярске задержали 58 нетрезвых водителей, сообщили в пресс-службе полка ДПС города. Им грозит лишение водительских прав на срок до двух лет и штраф в 30 тыс. рублей.

В ходе рейда «Нетрезвый водитель» в ночь с пятницы на субботу полицейские перекрыли проезжую часть на ул. Мичурина. За 2 часа им удалось поймать 4 водителей, которые не прошли проверку на трезвость. Один из них — водитель ВАЗа — продул 0,37 мг/л. Он рассказал, что выпил 3 стопки водки и раскаивается в случившемся.

«Всего за выходные дни красноярские дорожные полицейские выявили 58 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения. Из них 9 автомобилистов повторно оказались за рулем в нетрезвом виде. Их привлекут к уголовной ответственности. ДТП с участием нетрезвых водителей допущено не было», — рассказали в полку ДПС.