12 человек пострадали в ДТП с участием автобуса и грузовика под Красноярском

Ночью в Березовском районе Красноярского края столкнулись автобус Fiat и грузовик Volvo: 12 человек получили травмы. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по краю, ДТП произошло на 865 км федеральной трассы М-53 «Байкал».

По предварительным данным, спровоцировал аварию 42-летний водитель автобуса, который ехал из Курагино в Красноярск. Он врезался в грузовик под управлением 35-летнего мужчины, который двигался в попутном направлении.

В момент аварии в автобусе находилось 14 пассажиров. Травмы различной степени тяжести получили водитель автобуса и 11 пассажиров, в том числе четверо несовершеннолетних. «5 граждан, из которых 2 несовершеннолетних, госпитализированы. Остальным оказали разовую помощь и отпустили домой», — рассказали в ГИБДД.

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Известно, что автобус принадлежит индивидуальному предпринимателю. Сейчас устанавливается, имел ли он право осуществлять междугородние пассажирские перевозки. Судя по номерам, автобус был зарегистрирован в Ставропольском крае.

Напомним, 2 года назад, также летом, в Красноярском крае произошло сразу два резонансных ДТП с участием автобусов. 9 июля 2015 года в Балахтинском районе в результате столкновения двух рейсовых автобусов погибли 11 человек. Виновника ДТП осудили к 6,5 годам колонии. А 22 июля в Козульском районе в результате аварии с участием рейсового автобуса и грузового автомобиля погибли еще 12 человек. В начале этого года дело дошло до суда.