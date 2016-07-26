В Красноярске ищут автоледи, сбившую девушку на пешеходном переходе (видео)

Сотрудники ГИБДД ищут автомобилистку, которая вечером 8 июля сбила девушку на пешеходном переходе на улице Мичурина в районе дома № 3. Запись происшествия попала на камеры уличного видеонаблюдения. На кадрах видно, что девушка перебегает дорогу по зебре под светофором, но примерно на середине ее пути светофор начинает менять сигнал. Через несколько мгновений девушку сбивает автомобиль. Водитель выходит из машины, помогает пострадавшей отряхнуться, после чего она продолжает путь.

В ГИБДД сообщили, что пострадавшей 19 лет и сама она за помощью не обращалась: с заявлением обратились члены семьи.

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Известно, что за рулем черной иномарки, сбившей девушку, находилась женщина. Автоинспекторы продолжают устанавливать обстоятельства происшествия и искать автоледи.

Дорожные полицейские напоминают, что пострадавший в ДТП не всегда адекватно может оценить свое состояние: «Пешеход думает, что с ним все в порядке, приходит домой, а потом у него начинает болеть голова или рука. Он обращается за помощью лишь через некоторое время. Вот и получается, что водитель оставил место ДТП, а это уже административная ответственность».

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