ВСНК выпустила в северные реки более 650 тысяч мальков ценных видов рыб

В красноярский Енисей выпустили более 650 тысяч мальков ценных видов рыб. Традиционные мероприятия по воспроизводству водных биологических ресурсов в бассейне реки Енисей провела «Восточно-Сибирская нефтегазовая компания», дочернее общество ПАО «НК «Роснефть».

Выпуск мальков рыб прошел в присутствии специалистов Енисейского территориального управления Росрыболовства по Красноярскому краю. В реку Енисей в районе села Атаманово и в Красноярское водохранилище выпустили 445 тысяч мальков осетра и 219 тысяч мальков пеляди.

Мальки выращены и доставлены к месту выпуска сотрудниками красноярского предприятия, которое специализируется на искусственном разведении ценных видов рыб.

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С 2014 года ВСНК реализует программу по восстановлению фауны и искусственному зарыблению водоёмов. За время работы предприятия в водоемы Красноярского края выпустили мальков осетра, пеляди и стерляди.

Как отметили в компании, искусственное воспроизводство будет способствовать сохранению этих видов рыб в естественной среде обитания.