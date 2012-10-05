«Снова жгли траву»: названа причина бушующих пожаров (видео)

Разрушительные пожары в Лесосибирске могли начаться из-за пала травы, сообщили 24 мая в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Напомним, уже два часа в Енисейском и Канском районах края борются с огнем пожарные. В Лесосибирске задымление привело к перекрытию трассы Красноярск — Енисейск.

В пресс-службе ГУ МЧС России уточнили, что Лесосибирске горит 8 жилых домов и 2 лесоперерабатывающих предприятия, в Канске огонь охватил 9 домов и надворные постройки, всего 2,5 тыс. кв. метров. Еще об одном пожаре раньше не сообщали: в Дзержинском районе загорелся трехквартирный дом и надворные постройки на площади в 150 кв. метров.

В двух случаях из трех причиной пожаров, по предварительной версии, стал поджог сухой травы при сильном ветре.

В помощь спасателям по указанию начальника ГУ МВД России по Красноярскому краю подняли по тревоге сотрудников полиции. «Наиболее сложная обстановка складывается в микрорайоне Абалаковский перевал в Лесосибирске, где ветер несет пал травы в сторону складских помещений. Личный состав отдела полиции обеспечивает охрану общественного порядка и безопасность граждан, а также безопасность дорожного движения и беспрепятственный проезд пожарной техники. Сотрудники полиции обходят дома жилого сектора, предупреждают местных жителей об опасности», — рассказали в пресс-службе краевой полиции.

На перекрытой дороге дежурят 3 экипажа ДПС. В Лесосибирск из Красноярска отправили еще около 100 полицейских, которые будут обеспечивать порядок и помогут спасателям. В Енисейском, Нижнеингашском и Канском районах собирают дополнительные резервные силы сотрудников полиции для немедленного реагирования в случае обострения ситуации. Свою проверку начали в ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю — они разбираются в причинах пожара в поселке Стрелка, где огонь перекинулся на дома с лесного массива.