Пропавшего весной жителя Пензенской области пытаются найти в Красноярском крае

Красноярские полицейские разыскивают пропавшего без вести 51-летнего жителя Пензенской области. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ГУ МВД Красноярского края.

Житель города Каменка Пензенской области Владимир Лиханов пропал 28 апреля этого года. Он ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Предположительно, мужчина может находиться в Красноярском крае — здесь у него могут проживать родственники. Другой информации по этому делу ни красноярские, ни пензенские правоохранители не озвучивают.

Приметы разыскиваемого: рост около 175-180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные с сединой. На момент исчезновения был одет в рубашку, черную кожаную куртку, темно-синие брюки и черные ботинки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении мужчины, просят обратиться в ближайший отдел полиции Красноярского края или позвонить по телефонам 245-92-75, 245-96-12, 02.

Вы можете помочь распространению информации, нажав кнопку «Поделиться в соцсети»: