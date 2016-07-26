Речник без прав все лето водил теплоход без техосмотра по Енисею

На севере Красноярского края с июня по август капитан без прав водил по Енисею теплоход. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

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Нарушение, во время плановой проверки, выявили сотрудники Норильской транспортной прокуратуры. По их данным сухогрузный теплоход "СК-258" все лето - с 23 июня по 20 августа - плавал по Енисею от реки Полой до Игарки. На маршруте, протяженностью около 60 км, работал капитан, который никогда не обучался управлению судами внутреннего водного транспорта, а сам теплоход не прошел техническое освидетельствование.

В прокуратуре посчитали, что владелец судна и рулевой нарушили закон и привлекли к административной ответственности. Капитан должен заплатить штраф - 1700 рублей (по ч.1 и ч.2 ст. 11.8 КоАП РФ), а хозяин теплохода 1000 рублей (по ч.1 ст.11.13 КоАП РФ).