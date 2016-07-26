Красноярского чиновника оштрафовали за незаконную премию

Суд оштрафовал руководителя муниципального учреждения администрации Уярского района Красноярского края за незаконно полученное вознаграждение. Как сообщили в прокуратуре, руководитель учреждения выписал себе премию в размере 15 тысяч рублей.

Мужчина использовал служебное положение: он не имел права составлять документ о премировании без распоряжения главы администрации. Нарушение вскрылось при проверке счетной палаты.

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Суд признал чиновника виновным в совершении преступления по статье 160 УК РФ «Присвоение или растрата»: мужчина действовал как должностное лицо, и своими действиями причинил ущерб бюджету района.

В качестве наказания суд назначил чиновнику штраф в размере 100 тысяч рублей.