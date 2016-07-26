В аварии рейсового автобуса в Уярском районе пострадали 13 человек

Количество травмированных пассажиров перевернувшегося автобуса увеличилось. Об этом рассказали в ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю.

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Авария произошла вчера днем на 905 км автодороги Р-255. После аварии в краевом минздраве подтвердили обращение к врачам пяти пассажиров. Кроме этого, о травмированной маленькой девочке сообщили в пресс-службе ГИБДД. Всего в автобусе находилось 18 человек.

Сегодня следователи уточнили, что в аварии получили травмы 13 человек. После осмотра врачей, большую часть людей отпустили для амбулаторного лечения. В больницах остались лишь несколько человек, получивших серьезные переломы, и 4-летняя девочка — ее жизни ничто не угрожает, но врачи решили понаблюдать за ее состоянием.

Как пояснил водитель автобуса, прямо перед ним, на повороте к пос. Жандат, произошла авария. Уходя от столкновения со стоящими на дороге машинами, автобус врезался в ограждение и перевернулся. Сейчас следователи опрашивают водителя, пассажиров и других свидетелей аварии, чтобы установить все обстоятельства происшествия.