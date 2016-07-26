Красноярская ГЭС провела экологический квест для школьников

Пятый год подряд Красноярская ГЭС совместно с детской эколого-биологической станцией проводит экологическую акцию «Енисей ищет друзей».

В этом году субботник на набережной возле Дивногорска был организован в форме квеста, в котором приняли участие около 60 человек. Вместе с детьми убирать берег Енисея вышли 12 семей. Помимо сбора мусора, участники искали необычные находки и проходили интеллектуально-творческие задания квеста. Всего было 10 станций: нужно было вспомнить песни, связанные с рекой, назвать города, находящиеся на Енисее, правильно расставить временной период разложения мусора и многое другое.

Победителями квеста стали семьи Комольцевых, Румянцевых-Плотниковых и Дмитриевых. Они собрали больше всего мусора и быстрее справились с заданиями. Приз за самую интересную находку получила семья Чучадеевых, которой удалось отыскать «ткань будущего» и красиво ее презентовать.

«Я рад, что наша акция становится семейной. На уборку выходят не только дети, но и их родители. Это важный момент с точки зрения воспитания экологической сознательности. Именно так мы сможем переломить ситуацию и наступит тот момент, когда убирать уже будет нечего — везде будет чисто», — отметил генеральный директор Красноярской ГЭС ЕвроСибЭнерго Сергей Каминский.

Всего было убрано 40 мешков мусора. После завершения экоквеста всех участников ждали сладкие призы и памятные сувениры. Экологическая акция прошла в рамках конкурса «Енисей ищет друзей». 30 сентября школьники представят свои работы и исследовательские проекты на тему экологии.