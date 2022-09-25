Предстоящая неделя в Красноярске будет дождливой

По данным Гидрометцентра, на предстоящей неделе в Красноярске почти каждый день будут выпадать осадки. Исключение составит только среда, когда ожидается переменная облачность без осадков. Синоптики обещают, что в понедельник небо будет затянуто тучами и будет идти небольшой дождь, во вторник, четверг и на выходных добавится снег.

Температура воздуха днем в течение всей недели будет примерно одинаковой: около пяти градусов тепла. В понедельник будет чуть-чуть теплее, синоптики обещают +6°C, в пятницу немного похолодает: +4°C.

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Ночная температура воздуха станет отрицательной с середины недели: в понедельник ночью будет ещё +2°C, во вторник термометры покажут ноль, остальные дни недели ночью ожидается −1°C, −2°C.

Направление ветра в течение недели также будет меняться, его скорость составит от 1 до 4 м/с.