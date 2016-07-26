Красноярский «Жилфонд» подготовился к гололеду

Специалисты ГУК «Жилфонд» перешли на режим повышенной готовности к резким перепадам температур.

Городская управляющая компания заготовила 82 куб. м песчано-соляной смеси для подсыпки придомовых территорий. Сотрудники, ответственные за качество содержания придомовых территорий, прошли инструктаж по работе в климатических условиях межсезонья.

По прогнозам синоптиков, на предстоящей неделе в Красноярске местами ожидается дождь со снегом и понижение ночной температуры до -2 градусов, возможен гололед.

«Резкие изменения температур требуют оперативного реагирования. Мы заранее сформировали бригады, подготовили необходимый инвентарь и оборудование, разослали инструкции. Сотрудники управляющей компании и подрядных организаций проводят ежедневные осмотры придомовых территорий для получения объективной информации и контроля состояния жилого фонда», — рассказал технический директор ГУК «Жилфонд» Константин Бородин.

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При выборе материалов для подсыпки дворов специалисты руководствуются пожеланиями жителей.

В некоторых районах для обработки придомовых территорий используется песок, в других жители предпочитают, чтобы дорожки обрабатывались песчано-соляной смесью.