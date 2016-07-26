В центре Красноярска асфальтируют очередной перекресток

В Красноярске начали асфальтировать перекресток ул. Сурикова и пр. Мира. Об этом сообщили в пресс-службе департамента городского хозяйства города.

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Первую часть работы ООО «СпецПромПрект» выполнил сегодня ночью — с полуночи до шести утра. Еще одно перекрытие планируется на завтра, 28 сентября. Сейчас перекресток открыт, но, судя по сервису «Яндекс.Пробки», ремонт продолжается на двух полосах движения. Из-за этого по ул. Сурикова растянулся затор от перекрестка с ул. Дубровинского до ул. Ленина. Также затруднено движение по пр. Мира.

Сегодня вечером рабочие начнут ремонт еще одного участка на центральном проспекте — от ул. Робеспьера до ул. Декабристов. Знаки «Движение запрещено» появятся там в 22:00. Действовать они будут до 22:00 7 октября.