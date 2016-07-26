В Красноярском крае бухгалтер за год украла больше миллиона рублей

В Ирбейском районе Красноярского края полицейские задержали бухгалтера сельсовета по подозрению в мошенничестве. Как рассказали в пресс-службе полиции, с января по ноябрь 2015 года женщине удалось похитить больше 1,1 млн рублей. 52-летняя злоумышленница использовала служебное положение, тайно присваивая деньги. Полицейские пояснили, что женщина украла деньги не за один раз: оперативники установили три эпизода хищения.

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В отношении злоумышленницы возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество», максимальное наказание по ней составляет 6 лет лишения свободы.

В настоящее время расследование продолжается, оперативники устанавливают все обстоятельства преступления. Добавим, женщина погасила большую часть причиненного ущерба.