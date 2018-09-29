Общественники и мэр обсудили правила благоустройства Красноярска

Глава Красноярска Эдхам Акбулатов провел рабочую встречу с представителями Общественной палаты, сообщили в пресс-службе городской администрации.

«За два года работы Общественной палаты мы смогли убедиться в том, что только вместе возможно изменить город к лучшему, реализовать проекты, повышающие качество жизни горожан. Поэтому поддержка главы города активных и неравнодушных граждан, молодёжи, безусловна, необходима. Мы это приветствуем и отдельно отмечаем как заслугу Эдхама Шукриевича Акбулатова», — отметил председатель Общественной палаты Красноярска Вячеслав Дюков.

На очередной рабочей встрече с мэром представители Общественной палаты обсудили изменения, которые предлагается внести в действующие правила благоустройства территорий Красноярска. Предложенные изменения касались ужесточения требований к установке и содержанию детских площадок, размеров и форматов вывесок торговых объектов, содержания зеленых насаждений и ряда других вопросов.

Дмитрий Мотора, член комиссии по бюджету, налоговой политике, экономике и содействию развития предпринимательства отметил необходимость ужесточения требований по содержанию животных.

«Мы предлагаем закрепить ответственность за стерилизацию и содержание животных собственниками строительных площадок. Ведь нередко именно на строительных площадках живут собаки, охраняют эти территории, а когда объект построен — животных выпускают на улицы города», — пояснил он.

В беседе с главой города член комиссии по социальной политике Елена Нига рассказала о том, что в ближайшее время планируется реализация проекта по созданию службы сопровождения.

«Мы видим, как город меняется к лучшему, в том числе, благодаря проектам, которые поддерживает глава города. Доступными становятся социальные учреждения города, модернизируются библиотеки, в которых создаются все условия, в том числе, для особенных деток и их родителей. Многое уже сделано по формированию комплексной доступной среды. Сейчас мы планируем проект по созданию службы сопровождения. Надеюсь, мы сможем реализовать его в ближайшее время, а новые правила по благоустройству городских территорий помогут нам в этом», — отметила она.

Дмитрий Иванов, председатель комиссии по безопасности жизнедеятельности, экологии и ЖКХ внес ряд предложений, заострив внимание на необходимости ужесточения требований к размещению проводных сетей.

«У нас в городе на зданиях висит, другого слова и не подобрать, большое количество проводов, воздушек. Как правило, они принадлежат провайдерам связи. Да, сейчас в ходе ремонта на проспекте Мира, на левобережной набережной мы видим, что вопрос решается, но хотелось бы, чтобы требования к размещению сетевых коммуникаций под землей распространялись на всю городскую территорию. Одним из способов урегулирования данного вопроса является внесение жестких требований в правила благоустройства городских территорий», — разъяснил свою позицию Дмитрий Иванов.

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Все участники встречи поддержали инициативу Антона Шаталова, председателя комиссии по градостроительной политике, который подчеркнул, что правила благоустройства городских территорий должны стать «народным» документом. Для этого, по его мнению, необходимо найти такой формат документа, который будет понятен каждому красноярцу: «Это может быть яркая брошюра, путеводитель, формат календаря.... Это необходимо для того, чтобы горожане понимали, что благоустройство — это ответственность не только власти, но и всего городского сообщества».