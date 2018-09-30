«Торопился проехать по открытому мосту»: в центре Красноярска автомобиль заехал на забор

Дорожные полицейские ищут водителя, который сломал пешеходное ограждение на остановке «Театр оперы и балета». По данным очевидцев, авария в центре Красноярска произошла вчера вечером.

На фотографиях, которые сделал свидетель происшествия, видно, что автомобиль завис на ограждении. Два молодых человека, предположительно водитель и пассажир, пытались снять машину. В пресс-службе ГИБДД пояснили, что к тому времени, когда инспекторы ДПС прибыли на место, автомобиля на заборе уже не было.

В отношении пока неизвестного водителя составили два административных протокола — ему предстоит ответить за то, что он покинул место ДТП, а также за повреждение двух секций ограждения. За первое из нарушений он может лишится прав на управление автомобилем. В полиции не сомневаются, то молодого человека удастся найти в ближайшее время — на этом участке находится большое количество камер наблюдения, в том числе, входящих в систему «Безопасный город».

Красноярцев это происшествие насмешило. Они предположили, что водитель торопился одним из первых проехать по открытому вчера вечером Коммунальному мосту.

Еще одна авария, участником которой стал один автомобиль, произошла сегодня, около четырех часов утра в Академгородке. Машина под управлением 39-летнего водителя по непонятной пока причине вылетела с дороги и врезалась в сосну. Сам мужчина не пострадал, а его 20-летняя пассажирка получила незначительные травмы. В полиции отметили, что мужчина был трезв.