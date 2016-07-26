Названа дата выборов нового спикера краевого парламента

Нового председателя Законодательного Собрания Красноярского края выберут 19 октября. Об этом стало известно на заседании Совета краевого парламента под руководством врио губернатора Александра Усса.

29 сентября президент России Владимир Путин своим указом назначил Усса, который ранее возглавлял Законодательное Собрание, исполняющим обязанности главы региона.

Врио губернатора выразил надежду на то, что новый спикер краевого парламента будет избран 19 октября на сессии Законодательного Собрания, и сообщил, что до этого момента исполнять обязанности председателя будет вице-спикер Алексей Клешко.

Также в ходе своего выступления врио губернатора обозначил первоочередные задачи, которые стоят перед регионом. Среди них принятие краевого бюджета на 2018 год и плановый период 2019–2020 годов. «Надеюсь, что рассмотрение документа пройдет по-деловому, без популизма, с осознанием общей ответственности», — подчеркнул Александр Усс.

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Он напомнил также, что 1 ноября в регионе состоится VIII Съезд депутатов Красноярского края, который соберет около 500 делегатов со всего края. В числе других задач врио губернатора выделил подготовку к Универсиаде, в частности благоустройство Красноярска.

Затем на заседании Совета депутаты рассмотрели текущие вопросы по подготовке заседания сессии Законодательного Собрания, намеченного на 19 октября.