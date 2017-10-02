Красноярский автомобилист едва не наехал на пешехода и сломал ему костыль (видео)

В Красноярске водитель за рулем автомобиля Skoda едва не задавил человека на костылях. Очевидцы сообщили, что инцидент произошел около дома № 48 по улице Копылова. Запись с камеры видеорегистратора опубликовали в социальной сети. На кадрах видно, что водитель за рулем красной Skoda движется со стороны дворов и притормаживает перед перекрестком с улицей Копылова. В это время к дороге подходит пара: женщина и мужчина на костылях.

Водитель начинается двигаться, когда мужчина и женщина переходят дорогу. На кадрах видно, что водитель останавливается совсем рядом с мужчиной, который, прихрамывая, отходит от автомобиля. По словам очевидцев, автомобилист не задел самого пешехода, но наехал на один из его костылей, который в результате сломался.

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В пресс-службе ГИБДД подтвердили, что наезда на человека в этом случае не было, заявление в дежурную часть не поступало.

Очевидцы происшествия возмутились поведением водителя, который не предложил помощь пострадавшим от его действий пешеходам: «Даже не вышел поинтересоваться, все ли в порядке, а просто поехал дальше по своим делам».