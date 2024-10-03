«Стойка широкая и бабушка маленькая»: в Красноярске иномарка медленно сбила женщину (видео)

На перекрестке Мира-Профсоюзов в Красноярске иномарка сбила пожилую женщину. ДТП произошло в полдень 3 октября на регулируемом пешеходном переходе и попало на камеру уличного наблюдения.

На кадрах видно, что женщина очень медленно переходила проезжую часть и ее сбил поворачивающий налево автомобилист на Audi, который должен был уступить ей дорогу. Машина тоже двигалась медленно, удар был несильным, но пешеход упал на землю. Водитель помог пострадавшей подняться.

В пресс-службе ГИБДД Newslab.ru рассказали, что 76-летнюю женщину-пешехода доставили в больницу.

Красноярцы предположили, что водитель не заметил ее из-за стойки светофора, которая закрыла обзор.