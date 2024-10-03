«Стойка широкая и бабушка маленькая»: в Красноярске иномарка медленно сбила женщину (видео)

На перекрестке Мира-Профсоюзов в Красноярске иномарка сбила пожилую женщину. ДТП произошло в полдень 3 октября на регулируемом пешеходном переходе и попало на камеру уличного наблюдения.
На кадрах видно, что женщина очень медленно переходила проезжую часть и ее сбил поворачивающий налево автомобилист на Audi, который должен был уступить ей дорогу. Машина тоже двигалась медленно, удар был несильным, но пешеход упал на землю. Водитель помог пострадавшей подняться.
В пресс-службе ГИБДД Newslab.ru рассказали, что 76-летнюю женщину-пешехода доставили в больницу.
Красноярцы предположили, что водитель не заметил ее из-за стойки светофора, которая закрыла обзор.
«Стойка широкая и бабушка маленькая! Отличная отговорка!», — прокомментировал ДТП один из них.
- Красноярский автомобилист едва не наехал на пешехода и сломал ему костыль (видео)
- В Северном на глазах у полиции и скорой сбили женщину (видео)
- Пропавшую после ДТП пенсионерку нашли мертвой под Красноярском
- В Красноярске ищут водителя, проехавшего по ноге школьницы
- ГИБДД позвала красноярских водителей на марафон «Автодедобабушка»