В Красноярске появилось 12 тысяч квадратных метров нового асфальта

Красноярская теплотранспортная компания (КТТК, входит в холдинг СГК) продолжает сезон благоустройства участков, где проводился ремонт трубопроводов и тепловых камер. На сегодня в краевом центре восстановили 130 территорий, на 9 участках благоустройство ведется, 48 — на очереди.

Специалистами КТТК и подрядных организаций за текущий сезон в Красноярске восстановлено около 12 тысяч кв. м. асфальтового покрытия, уложено более 1,6 тысяч погонных метров бордюрного камня и 1,8 тысяч кв. м. газона.

«Компания серьезно относится к порядку в городе и своей задачей ставит качественное восстановление участков после земляных работ, перекладки трубопроводов. Зачастую замена трубопроводов проходит не в новых районах, поэтому свежий асфальт и новые бордюры улучшают внешний вид улиц, — рассказывает директор КТТК Сергей Иванов. — К сожалению, условия этой осени, постоянные дожди создают помехи в оперативном выполнении благоустройства. Укладывать асфальт в лужи нельзя, поэтому на оставшихся участках будет проведено черновое благоустройство: уборка строительного мусора, засыпка и утрамбовка грунта. А качественное асфальтирование начнется уже в 2018 году».

Тем не менее, специалисты КТТК готовы максимально использовать дни хорошей погоды для восстановления благоустройства после ремонтов и по возможности завершить асфальтирование участков в текущем году.

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По ремонтной программе КТТК в 2017 году запланированы работы на 55 объектах теплоснабжения, в том числе капитальные ремонты тепловых сетей и работы на тепловых камерах. В настоящее время закончен капитальный ремонт на семи участках магистральных и на 23 участках внутриквартальных сетей (на пяти объектах работы в завершающей стадии). Отремонтировано 15 тепловых камер (еще 5 — в работе). Проводимые работы являются плановыми и не влияют на качество горячего водоснабжения и теплоснабжения в жилых домах красноярцев.

Благоустройство территорий проводится по графику, согласованному с городской администрацией. Представители муниципалитета входят и в состав комиссий по приему выполненных работы, добавили в пресс-службе компании.